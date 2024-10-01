Iğdır'da SMS ile işten çıkarılan 204 işçiye sendika şube başkanlarından destek

Iğdır'da, işten çıkarılan 204 işçiye destek veren Belediye-İş Sendikası'nın 30 şube başkanı, işçilerin oturma eylemine katılarak dayanışma gösterdi. Belediye-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İsmail Duman, Iğdır belediye emekçilerinin mücadelesinin önemine vurgu yaparak, "Bugün dayanışmanın, emeğin günü" dedi.

DEM Parti'li Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş'in, yerel seçimler sonrası işten çıkardığı işçilerin haksız yere işten çıkarıldığını belirten Duman, bu durumun emekçilere yönelik bir zulüm olduğunu ifade etti. Güneş'in, seçimler öncesinde işçilere destek vereceğine dair verdiği sözleri hatırlatan Duman, işten çıkarılanlar arasında kanser tedavisi gören bir işçinin bulunduğunu ve bu durumun vicdanları sızlattığını dile getirdi.

Belediye-İş Sendikası Iğdır Şube Başkanı Himmet Bozan da, Iğdır Belediyesi'nde haksız ve hukuksuz uygulamalara dikkat çekerek, işçilerin haklarını korumak için mücadeleye devam edeceklerini vurguladı. Eylem, işçilerin dayanışma ve hak arayışlarının sembolü haline geldi.