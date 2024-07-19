Iğdır’da şüpheli çantalar ekipleri alarma geçirdi

Alınan bilgiye göre, Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde bulunan belediye eski binasının önünde gelen bir şahıs elindeki iki çantayı bıraktıktan sonra iki eline aldığı telefonlarla bağırması üzerine vatandaşlar durumu polise bildirdi.

İhbar sonrası olay yerine gelen polis ekipleri şahsı gözaltına aldıktan sonra caddeyi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.

Yabancı uyruklu ve alkollü olduğu öne sürülen şahıs, ekiplerce polis merkezine götürüldü. Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından bomba imha ekibi şüpheli iki çantayı kontrollü şekilde fünye ile patlattı.

Çantanın içinden kıyafetlerin çıktığı öğrenildi. Meraklı gözler ile olayı seyreden vatandaşlar ise patlatma anlarını cep telefonları ile kayda aldılar.