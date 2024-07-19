Iğdır’da şüpheli çantalar ekipleri alarma geçirdi

Kaynak: İHA
Iğdır’da şüpheli çantalar ekipleri alarma geçirdi

Iğdır’da bir süre önce boşaltılan belediye eski binası önünde bulunan şüpheli iki çanta ekipleri alarma geçirdi. Ekipler alınan güvenlik önlemlerinin ardından şüpheli çantaları fünyeyle patlattı. Çantalardan kıyafet çıktı.

Alınan bilgiye göre, Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde bulunan belediye eski binasının önünde gelen bir şahıs elindeki iki çantayı bıraktıktan sonra iki eline aldığı telefonlarla bağırması üzerine vatandaşlar durumu polise bildirdi.

aw250552-02.jpg

İhbar sonrası olay yerine gelen polis ekipleri şahsı gözaltına aldıktan sonra caddeyi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.

aw250552-03.jpg

Yabancı uyruklu ve alkollü olduğu öne sürülen şahıs, ekiplerce polis merkezine götürüldü. Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından bomba imha ekibi şüpheli iki çantayı kontrollü şekilde fünye ile patlattı.

aw250552-04.jpg

Çantanın içinden kıyafetlerin çıktığı öğrenildi. Meraklı gözler ile olayı seyreden vatandaşlar ise patlatma anlarını cep telefonları ile kayda aldılar.

Son Haberler
Uzman isimler paranın yol haritasını çizdi. Yatırımda buna yönelen 1'e 5 kazanacak Ekonomi
Uzman isimler paranın yol haritasını çizdi. Yatırımda buna yönelen 1'e 5 kazanacak
Fenerbahçe ve Galatasaray dev anlaşmayı duyurdu. Milyonlarca taraftar bu haberi bekliyordu Spor
Fenerbahçe ve Galatasaray dev anlaşmayı duyurdu. Milyonlarca taraftar bu haberi bekliyordu
Gençlerin en beğendiği 10 siyasetçi belli oldu. Erdoğan İmamoğlu farkı dikkat çekti Gündem
Gençlerin en beğendiği 10 siyasetçi belli oldu. Erdoğan İmamoğlu farkı dikkat çekti
Uşak'ta orman yangını! Kızılcaören ve Kuşdemir köyleri arasındaki alan yanıyor Gündem
Uşak'ta orman yangını! Kızılcaören ve Kuşdemir köyleri arasındaki alan yanıyor
Gıda devinden sektörde taşları yerinden oynatacak hamle. Milyarlarca liralık anlaşma imzalandı Ekonomi
Gıda devinden sektörde taşları yerinden oynatacak hamle. Milyarlarca liralık anlaşma imzalandı
Antalya'da suya yüzde 446 zam Yerel Haberler
Antalya'da suya yüzde 446 zam