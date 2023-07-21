İhaleyi duyan müteahhit kaçıyor. Ekonomik kriz nedeniyle hepsi iptal ediliyor

Her geçen gün daha da derinleşen ekonomik kriz nedeniyle yurttaşlar geçim mücadelesi verirken kamu kurumlarının düzenlediği ihaleler ise birer birer iptal ediliyor. Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, özellikle son üç ayda çok sayıda okul, hastane ve öğrenci yurdunun “yapım ihalesi” ile tadilat ve onarım ihalelerinin iptal edildiği açıklandı.

Birgün gazetesinden İsmail Arı’nın haberine göre, Çankırı’daki Çerkeş Devlet Hastanesi’nin morg inşaatı ile AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın memleketi olan Rize’nin Güneysu ilçesine yapılması planlanan 100 yataklı devlet hastanesi projesi dahi iptal edilen ihaleler arasında yer aldı.

İhalelerin büyük bir kısmı, katılım olmadığı için iptal ediliyor. Yani kamu ihalelerine bir şirket veya müteahhit dahi girip teklif vermiyor. Çünkü döviz kurundaki dalgalanmayla beraber inşaat maliyetlerinde büyük bir artış yaşanıyor. Bu nedenle zaten kamudan ödemelerini geç aldıklarını belirten müteahhitler kamu ihalelerine girmiyor. Önlerini göremediklerini belirten müteahhitler, özellikle son yıllarda birçok kamu ihalesinde zarar ettiklerini ifade ediyor.

Bazı ihaleler de şirketlerin ve müteahhitlerin, ihaleyi yapan kamu kuruluşunun inşaat projesi için ayırdığı bütçenin üzerinde teklif vermesi nedeniyle iptal ediliyor. Yani çok sayıda okul, hastane ve yurt inşaatı “bütçe yetersizliği” nedeniyle hayata geçirilemiyor. Özellik KYK yurtlarının, birçok okul ve hastane inşaatının acil olarak yapılması gerektiği biliniyor. Ancak ihalelerin ne zaman sonuçlandırılıp projeler için kazma vurulacağı ise belirsizliğini koruyor.

YURT VE OKUL İHALELERİ DE İPTAL

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın son üç ayda “katılım olmadığı veya bütçe yetersizliği” gerekçesiyle iptal ettiği bazı ihaleler şu şekilde:

Artvin bin 450 kişilik öğrenci yurdu ikmal (tamamlama) inşaatı ihalesi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 2 bin kişilik öğrenci yurdu yapım işi

Bakırköy Spor Kompleksi ikmal inşaat ihalesi

İstanbul Ümraniye Kapalı Yüzme Havuzu ikmal inşaatı ihalesi

Kayseri 2 bin kişilik öğrenci yurdu ikmal inşaatı işi

Maraş bin kişilik öğrenci yurdu ikmal inşaatı ihalesi

Ülke genelinde sadece son üç ayda, yapımını valiliklerin üstlendiği 37 okul projesinin ihalesi iptal edildi. Milli Eğitim Bakanlığı ise birçok okulun onarım, tadilat ve güçlendirme ihalelerini iptal etti. Yapımını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın üstlendiği, deprem bölgesi olan İzmir’deki çok sayıda okulun ihalesinin de iptal edildiği anlaşıldı. Bakanlık İzmir’de beş ayrı okul ihalesini ihalelere teklif veren olmadığı ve bütçe yetersizliği gerekçesiyle iptal etti.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ HASTANE PROJELERİ

Erdoğan birçok konuşmasında “Sağlıkta çağ atladık” dese de Sağlık Bakanlığı birçok hastanenin onarım ve tadilat ihalesi ile 112 merkezi ve aile sağlığı merkezi inşaatı ihalesini iptal etti. Hatta 6 Şubat depremlerinin vurduğu kentler arasında yer alan Diyarbakır ve Elazığ’daki hastane projelerinin ihalelerinin dahi iptal edildiği görüldü. Sağlık Bakanlığı’nın ihalesini iptal ettiği hastane projeleri şu şekilde:

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt 600 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Ankara Dr. Sami Ulus 300 Yataklı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kastamonu Küre devlet hastanesi ikmal ve çevre düzenlenmesi

Balıkesir Sındırgı 40 yataklı devlet hastanesi ikmal inşaatı

Hakkari Merkez devlet hastanesi 100 yataklı ek bina yapımı

Kocaeli Körfez Devlet Hastanesi ek hizmet binası

Aksaray Eğitim Ve Araştırma Hastanesi yangın merdiveni tadilatı ve su depoları tadilatı

Rize Güneysu 100 Yataklı devlet hastanesi

Diyarbakır Dicle 60 yataklı devlet hastanesi

Düzce Akçakoca 50 yataklı devlet hastanesi

Elazığ Palu-Kovancılar 150 yataklı devlet hastanesi

Çankırı Çerkeş Devlet Hastanesi morg alanı yapımı

Zonguldak Alaplı 50 yataklı devlet hastanesi ikmal inşaatı

Öte yandan TOKİ de sadece son üç ayda farklı kentlerdeki yaklaşık 70 konut projesinin ihalesini iptal etti. Bu ihalelerin de çok büyük bir kısmı ihalelere tek bir şirketin dahi katılıp teklif vermemesi nedeniyle iptal edildi.