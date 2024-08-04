İhbar tazminatı hesaplaması nasıl yapılır?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İhbar tazminatı hesaplaması nasıl yapılır?

İhbar tazminatı, belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçilerin işten çıkarılması durumunda, işçinin bu durumu belirli bir süre önceden bildirme zorunluluğuna dayanan bir tazminat türüdür.

Belirsiz süreli iş sözleşmesinin feshedileceği durumlarda, işverenin veya işçinin bu durumu karşı tarafa belirlenen süreler dahilinde bildirmesi gerekmektedir. Çalışma süresine bağlı olarak ihbar süreleri şu şekildedir:

İş sözleşmesinin sona erdirilmesinde taraflar arasında belirli ihbar sürelerine uyulması zorunludur. Bu süreler, işçinin çalışma süresine bağlı olarak değişiklik göstermektedir:

- İş sözleşmesi altı aydan daha kısa süreyle devam eden işçiler için, işten çıkarılma bildirimi yapıldıktan iki hafta sonra,
- Altı aydan bir buçuk yıla kadar çalışmış işçiler için, işten çıkarılma bildirimi yapıldıktan dört hafta sonra,
- Bir buçuk yıldan üç yıla kadar çalışmış işçiler için, işten çıkarılma bildirimi yapıldıktan altı hafta sonra,
- Üç yıldan daha uzun süreyle çalışmış işçiler için ise, işten çıkarılma bildirimi yapıldıktan sekiz hafta sonra iş akdi feshedilir.

Bu ihbar sürelerine riayet etmeyen taraf, karşı tarafa ihbar süresine tekabül eden maaş tutarında tazminat ödemek zorundadır. Bu tazminat, işçinin brüt maaşı üzerinden hesaplanır ve ek ödemeler de dikkate alınır. Hem işçi hem de işveren, bu süreye uymamanın sonucunda ihbar tazminatı talep edebilir.

Bu bildirim sürelerine uymayan taraf, karşı tarafa bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır. İhbar tazminatı hem işveren hem de işçi tarafından talep edilebilir. İhbar tazminatının hesaplanmasında giydirilmiş brüt ücret esas alınır. Giydirilmiş brüt ücret, işçinin aylık maaşına eklenen tüm ücret unsurlarını kapsar. Ücret ekleri bulunmayan bir işçinin, asgari ücret üzerinden çalıştığı varsayılarak hesaplama yapılır. Bu durumda, işçinin çalıştığı süreye göre belirlenen ihbar süresine ait maaş tutarı üzerinden tazminat hesaplanır ve ödenir.

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