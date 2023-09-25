İhbara giden polise sıcak su atıldı 2'si polis 4 kişi yaralandı

Kilis'te ihbara giden polis ekiplerine sıcak su atılması sonucu 2'si polis 4 kişi yaralandı.

KAYNAK: AA
İhbara giden polise sıcak su atıldı 2'si polis 4 kişi yaralandı

Söğütlüdere mesire alanında bir araçtan yüksek sesle müzik dinlenerek çevreye rahatsızlık verildiği ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler, şüpheliler M.H.K. ile İ.Y'yi uyardı.

aa-20230924-32233791-32233787-kiliste-ihbara-giden-polise-sicak-su-atilmasi-sonucu-2si-polis-4-kisi-yaralandi.jpg

Bu sırada şüphelilerin polis ekiplerinin üzerine sıcak su atması sonucu 2'si polis 4 kişi yaralandı.

aa-20230924-32233791-32233788-kiliste-ihbara-giden-polise-sicak-su-atilmasi-sonucu-2si-polis-4-kisi-yaralandi.jpg

Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 2 Yunus polis ile İ.H.K. ve H.K, 112 Acil Sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

aa-20230924-32233791-32233789-kiliste-ihbara-giden-polise-sicak-su-atilmasi-sonucu-2si-polis-4-kisi-yaralandi.jpg

Polis ekipleri, şüpheliler M.H.K. ile İ.Y'yi gözaltına aldı.

İlgili Haberler
Polisten kaçan araçtan, 10 yıl hapis cezasıyla aranan hırsızlık zanlısı çıktı
Polisten kaçan araçtan, 10 yıl hapis cezasıyla aranan hırsızlık zanlısı çıktı
Messi olamayınca sahte polis oldu
Messi olamayınca sahte polis oldu
Kılık değiştirip kahvehaneye sızan polis, kumarı belgeledi
Kılık değiştirip kahvehaneye sızan polis, kumarı belgeledi
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Öne Çıkanlar
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Çalışma Bakanlığından 123 milyar 158 milyon TL kamu zararı. Sayıştay SGK usulsüzlüğünü de açıkladı
Çalışma Bakanlığından 123 milyar 158 milyon TL kamu zararı. Sayıştay SGK usulsüzlüğünü de açıkladı
Çevre Bakanlığı 5 milyar 319 milyon TL zarar etmiş. Sayıştay parasal sınıra uyulmadığını açıkladı
Çevre Bakanlığı 5 milyar 319 milyon TL zarar etmiş. Sayıştay parasal sınıra uyulmadığını açıkladı
Son Haberler
Mutfak tüpüne büyük zam geldi. Tüpçüyü aramadan önce paranızı kontrol edin, yetmeyebilir Ekonomi
Mutfak tüpüne büyük zam geldi. Tüpçüyü aramadan önce paranızı kontrol edin, yetmeyebilir
Selçuk Geçer altın ve dolarda kıyametin kopacağı tarihi açıkladı. Fitili ateşlendi ok gibi fırlayacak Ekonomi
Selçuk Geçer altın ve dolarda kıyametin kopacağı tarihi açıkladı. Fitili ateşlendi ok gibi fırlayacak
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Güncel
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
BEDAŞ İstanbul’un 22 ilçesinde elektriklerin kesileceğini duyurdu Güncel
BEDAŞ İstanbul’un 22 ilçesinde elektriklerin kesileceğini duyurdu
Baldırıkara bitkisinin şaşırtan yararları neler Şifalı Bitkiler
Baldırıkara bitkisinin şaşırtan yararları neler
Turp otu hangi hastalıklara iyi gelir Şifalı Bitkiler
Turp otu hangi hastalıklara iyi gelir
Tilkişen otunun inanılmaz yararları Şifalı Bitkiler
Tilkişen otunun inanılmaz yararları