Ihlara’da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi: tur otobüsü mahsur kaldı

Aksaray - Metin Kurt / Yeniçağ

Ihlara Belediye Başkanı Yunus Akar, olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Kasabamızı gezmeye gelen ve yolda mahsur kalan misafirleri kurtardık. Onları en iyi şekilde ağırladık” dedi.

TURİSTLER IHLARA’DA AĞIRLANDI

Kurtarılan turist kafilesi, Ihlara’da misafir edilerek sıcak bir ortamda ağırlandı. Belediye ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürürken, yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yoğun kar yağışının ilerleyen günlerde de devam etmesi bekleniyor. Yetkililer, özellikle kış aylarında Ihlara Vadisi’ni ziyaret edecek olanların tedbirli olmalarını öneriyor.