YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Ihlara’nın geleceğine nefes olacak önemli bir çevre adımı, Yeşil Vatan Seferberliği kapsamında düzenlenen 2. Fidan Dikim Etkinliği ile atıldı. Güzelyurt Kaymakamı Süleyman Arat’ın öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlik, ilçe protokolünden kamu kurumlarına, öğrencilerden vatandaşlara kadar geniş bir katılımla Tuzla mevkiinde yapıldı. Toplam 1500 fidanın toprakla buluşturulduğu program, bölgenin yeşil dokusunu güçlendirmeyi ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmayı amaçladı.

Etkinliğe; İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe Müftüsü, İlçe Jandarma Komutanı, okul müdürleri, öğretmenler, belediye meclis üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Çocukların büyük bir heyecanla katıldığı ağaçlandırma faaliyeti, hem çevre bilincinin artırılması hem de genç nesillere doğa sevgisinin kazandırılması açısından büyük önem taşıdı.

Ihlara Belediye Başkanı Yunus Akar, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Çocuklarımıza ağaç sevgisini aşılamak ve daha yeşil bir Ihlara oluşturmak amacıyla düzenlediğimiz etkinliğe ilgi gösteren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bugün dikilen her fidan, geleceğimize bırakacağımız en kıymetli mirastır.”

Program, katılımcıların el birliğiyle fidanları toprakla buluşturması ve doğaya verilen önemin bir kez daha vurgulanmasıyla sona erdi. Ihlara’da yeşil alanların artırılmasına yönelik çalışmaların önümüzdeki dönemlerde de kararlılıkla süreceği bildirildi.