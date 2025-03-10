İhraç edilen 4 kahraman teğmen yürekleri yaktı

Kılıçlı yemin töreninde ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ diyerek kılıç çatan 5 teğmen YSK’dan ihraç edilmişti. TSK’dan ihraç edilen 2 teğmen ise mahkeme sürecini başlatmıştı. Davayı takip etmek için dönem birincisi Ebru Eroğlu hariç dördünün davayı takip etmek için ortak ev tuttuklarını Sözcü Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk yazdı.

“ANNESİ, BABASI TSK’DAN ÇIKARILDIĞINI BİLMİYORMUŞ”

Öztürk’ün ‘o teğmenler ne yapıyor?’ ara başlığındaki köşe yazısında TSK'dan ihraç edilen genç teğmenlerin Ankara'da kaldığını, dönem birincisi Ebru Eroğlu hariç dördünün davayı takip etmek için ortak ev tuttuklarını söyledi. Öztürk, “TSK’dan çıkarılan bir teğmenden dinledim, köyde yaşayan annesi, babası TSK’dan çıkarıldığını bilmiyormuş. Teğmenler, Yüksek Disiplin Kurulu kararına karşı yürütmenin durdurulması ve daha sonra iptali için dava açtı. Onların göreve dönebilmelerinin tek yolu mahkeme kararıyla mümkün olacak. Ankara’da açılan davalarıyla ilgili olarak hemen her gün avukatlarının ofislerine gidiyorlar. Çok da gidecek bir yerleri yok. Moralleri bozuk” dedi.

“BİR İŞ İNSANI YARDIMCI OLMAK İSTEDİ”

Öztürk, teğmenlerin tuttuğu eve ilişkin, “Bir gelirleri olmadığı için 33 bin lira tutan kira ve evin yakıt ve aidatlarını ödemeleri de zor oluyor. Bir iş insanı onların bu durumunu öğrendiğinde yardımcı olmak istedi. Ancak, onlar buna pek yanaşmadı. İş insanı, “Benim babam da eski Harbiyeli” deyince aralarında bir sıcaklık oldu. Utana-sıkıla bu desteği kabul ettiklerini öğrendim” ifadelerini kullandı.