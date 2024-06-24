İhraç edilen Hakime Gül’ün cinci hocada kaseti çıktı

Düzenleme: Kaynak: Halk Tv
İhraç edilen Hakime Gül’ün cinci hocada kaseti çıktı

Adana’da görev yapan hakime Gül A. yasak aşk, uyuşturucu partisi ve rüşvet gibi iddialarla gündeme gelmesinin ardından ihraç edilmişti. Hakime Gül’ün büyücüde görüntüleri ortaya çıktı.

Hakim Gül A. pandemi döneminde birlikte alkol aldığı başsavcıvekilinin adli emanetten çıkarttığı uyuşturucu maddeyi kullanıp parti yaptıkları ileri sürülmüştü.

Gül A., 5 yıl boyunca yasak aşk yaşadığı iş insanını ayrıldıktan sonra tehdit etmiş, ardından hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Gül A., Osmaniye Asliye Ceza Mahkemesinde “akaryakıt kaçakçılığı” iddiasıyla yargılanan sanıktan beraat etmesi karşılığında 500 milyon rüşvet aldığı öne sürülmüştü.

SEVMEDİĞİ SAVCI VE HAKİMLERE BÜYÜ YAPTIRDI

Halk Tv’den Mustafa Balcı’nın haberine göre Gül A., adliyede sevmediği avukat, savcı ve hakimlerin fotoğraflarını büyücülere verip, başarısız olmaları için “büyü” yaptırdığı iddia edildi.

Görev yaptığı her kentte bir 'büyücü’sü vardı ve kararsız kaldığı dosyalar için bu kişilere danışıyordu.

HSK soruşturmasında cezadan kurtulmak için ‘cinci hocalardan’ destek istedi.

İddiaların ortaya çıkacağını anladıktan sonra Gürcistan’a kaçma hazırlıkları yaptı ve Türk iş insanlarıyla temas kurup casino ve lokanta açmak için destek aradı.

Eski Hakime Gül A.'nın ‘FETÖ’ soruşturmasında ismi geçen vali yardımcısı eşini aklayan ismin ise Hakime Gül’ün suç ortaklığı yaptığı savcı Fatih Aslan olduğu ortaya çıktı. Fatih Aslan, yargılandığı süreçte yurtdışına kaçmıştı.

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