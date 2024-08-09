İhracat artışında fındık başı çekti

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, 2024 yılının ilk yedi ayında Türkiye'nin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artışla 148 milyar 789 milyon dolara ulaştı. Bu süre zarfında 26 sektörden 15'inde ihracat artarken, 11'inde ise azalma gözlemlendi. İhracatta 6 sektörde çift haneli artış yaşanırken, 3 sektörde çift haneli düşüşler görüldü.

Ocak-temmuz döneminde en fazla ihracat artışı sağlayan sektör, yüzde 43,05 ile fındık ve mamulleri oldu. Bu sektörün ihracatı 968,3 milyon dolardan 1 milyar 385 milyon dolara yükseldi. Almanya, 367,6 milyon dolarla fındık ihracatında lider konumda bulunurken, İtalya ve Fransa sırasıyla 237,6 milyon ve 104,9 milyon dolarla onu takip etti.

İKİNCİ SIRADA MEYVE VE SEBZE

Meyve ve sebze mamulleri ise yüzde 20,3 artışla ikinci sırada yer aldı ve 1,5 milyar doları aştı. Bu alandaki en büyük pazar, 242,2 milyon dolarla ABD oldu, ardından Almanya ve Birleşik Krallık geldi.

Üçüncü sırayı ise yüzde 18,7 artışla gemi, yat ve hizmetleri sektörü aldı; bu sektör, ocak-temmuz döneminde 1 milyar 42 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Norveç'e 147,6 milyon dolarlık, Marshall Adaları'na 136,5 milyon dolarlık ve Yunanistan'a 80,3 milyon dolarlık gemi ve yat ihraç edildi.

Savunma ve havacılık sanayisinde de ihracat artışı yüzde 10’a yaklaştı. Diğer öne çıkan sektörler arasında kuru meyve ve mamulleri yüzde 13, çelik yüzde 12, kimyasal maddeler ve mamulleri ise yüzde 10 artış gösterdi. Halı sektörü yüzde 9,4, savunma ve havacılık yüzde 9,2, su ürünleri yüzde 7,1 ve mücevherat yüzde 6 büyüme kaydetti.

EN YÜKSEK DÜŞÜŞ ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞINDA

Öte yandan, 11 sektörde ihracat geriledi. En yüksek düşüş, yüzde 23,5 ile deri ve deri mamullerinde gerçekleşti ve bu sektörün ihracatı 1,16 milyar dolardan 888 milyon dolara düştü. Zeytin ve zeytinyağı ihracatı yüzde 23'lük bir azalma gösterirken, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü de yüzde 10,2 gerileyerek 10,4 milyar dolara indi. Çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri gibi diğer sektörlerde de düşüşler yaşandı.