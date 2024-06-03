İhracat rakamları Mayıs’ta arttı

Kaynak: Haber Merkezi
İhracat rakamları Mayıs’ta arttı

Mayıs ayı ihracat rakamları artış gösterdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TİM'de mayıs ayı dış ticaret rakamlarını paylaştı. Bakan Bolat "İlk rekorumuzu şimdi açıklıyorum. Tarihin en yüksek Mayıs ayı ihracatını 2024 Mayıs ayında başardık. Yüzde 11.4'lük artışla 24.1 milyar dolara ulaştık. Bir yıl önce Mayıs'ta 21.6 milyar dolardaydık. Tarihin en yüksek Mayıs ayı ihracatına ulaşmış olduk. 2.5 milyar dolarlık artış başarılmış oldu" ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat sözlerine şunları ekledi:

“Cuma günü büyüme rakamları açıklandı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 5.7 büyüdü ve bir önceki çeyreğe göre de yüzde 2'nin üzerinde büyüme kaydetti. Böylece 15 çeyrek üst üste büyüme kaydetmiş olduk. En güzeli de 18 çeyrektir üst üste makine ve teçhizat yatırımları artmaya devam ediyor. Yüzde 5.7'nin tam 1.6'sı dış ticaretten geliyor.” Değerlendirmesinde bulundu.

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