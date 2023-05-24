İhracatçı ve ithalatçılar TAREKS'te e-Devlet şifresiyle işlem yapabilecek

Ticaret Bakanlığı, piyasaya sunulacak ürünlerin denetiminde kullanılan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi'ne (TAREKS) girişte ve başvuru işlemlerinde e-Devlet şifresinin kullanımını devreye aldı.

İhracatçı ve ithalatçılar TAREKS'te e-Devlet şifresiyle işlem yapabilecek

Bakanlıktan yapılan açıklamada, piyasaya güvenli ürünlerin sunulması için ithal sanayi ürünlerinin ithalat aşamasında, Türk malı imajının yurt dışında korunması için de bazı tarım ürünlerinin ihracat aşamasında TAREKS üzerinden ürün güvenliği ve ticari kalite denetimlerine tabi tutulduğu belirtildi.

Mevcut durumda sisteme giriş ve başvuru işlemlerinin elektronik imzayla sağlandığı anımsatılan açıklamada, "Bakanlığımız tarafından yapılan güncellemeyle ihracatçı ve ithalatçılarımızın başvurularını daha kolay ve alternatif bir yolla yapabilmelerini teminen, TAREKS'e girişte ve başvuru işlemlerinde e-Devlet şifresinin kullanımı devreye alınmıştır." ifadesine yer verildi.

İŞLEMLER HIZLI TAMAMLANACAK

Açıklamada, kullanıcıların bundan böyle TAREKS'e e-Devlet şifreleriyle bir kez giriş yaptıktan sonra sistem içinde yaptıkları onay işlemlerinde tekrar şifre girmeye veya elektronik imza kullanmaya gerek duymayacağı vurgulanarak, "Böylece, kullanıcılar elektronik imzaya ilave olarak istedikleri internet tarayıcısından e-Devlet şifreleriyle TAREKS'e kolaylıkla giriş yapabilecek ve işlemlerini daha hızlı tamamlayabilecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.

(Kaynak: AA)

Öne Çıkanlar
Konyaspor küme düşüyor! Recep Çınar başarısızlığın sorumlusunu açıkladı
Konyaspor küme düşüyor! Recep Çınar başarısızlığın sorumlusunu açıkladı
Sinan Oğan’ı o gece uçağa kim bindirdi?
Sinan Oğan’ı o gece uçağa kim bindirdi?
Büyükekşi'nin Çebi'ye gönderdiği mektubu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Çebi küçük dilini yutacaktı
Büyükekşi'nin Çebi'ye gönderdiği mektubu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Çebi küçük dilini yutacaktı
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
Son Haberler
Nanenin iki yaprağı bile şifa deposu Şifalı Bitkiler
Nanenin iki yaprağı bile şifa deposu
Netflix'deki 'şifre paylaşım yasağı' ABD'ye getirildi Teknoloji - Otomotiv
Netflix'deki 'şifre paylaşım yasağı' ABD'ye getirildi
Hazal Subaşı'nın yeni aşkı Aras Bulut İynemli'nin kuzeni çıktı! Magazin
Hazal Subaşı'nın yeni aşkı Aras Bulut İynemli'nin kuzeni çıktı!
Bu aylarda burun estetiği doğru mu Sağlık
Bu aylarda burun estetiği doğru mu
AB’den Yunanistan'ı geri itme uyarısı Dünya
AB’den Yunanistan'ı geri itme uyarısı
Şarkıcı Aslı Zen'den Selen Görgüzel'e ağır sözler: Parası neyse verelim de... Magazin
Şarkıcı Aslı Zen'den Selen Görgüzel'e ağır sözler: Parası neyse verelim de...
Gaziantep'te camiden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı Güncel
Gaziantep'te camiden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı