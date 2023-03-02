İhracatçılar İskenderun Limanı yangınındaki zararlarının tazmin edilmesini istiyor

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, ilk günden bugüne devletin tüm kademeleri ile sahada olduğunu, yaraların sarılmaya başlandığını belirtti.

Şu anda üretim ve dış ticaret açısından en acil sorunlarının İskenderun Limanı'nda deprem sonrasında çıkan yangında oluşan zararları olduğunu aktaran Kileci, mücbir sebep gerekçesiyle ihracatçının zararının tazmin edilmesiyle ilgili sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

"HER TÜRLÜ ÜRÜN LİMANIN SORUMLUĞUNDA"

Kileci, liman yangınında zarar gören ürünler arasında hem ithal edilmiş ham maddeler hem de ihracatı yapılacak ürünler olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"İskenderun Limanı Batı Akdeniz'e, Güneydoğu Anadolu'ya, Doğu Anadolu'ya hizmet eden, çok geniş bir bölgenin dış ticaretine üs olmuş bir alandır. Hasar gören ürünlerimizin liman tarafından tanzim edilmesi gerekiyor. Oradaki ürünleri limana teslim ettikten sonra tamamen liman sorumluluğundadır. O benim ihracatçımı çok fazla bağlamaz. Sigorta öne sürülüyor. Sigorta, liman sahasına girene kadardır. Liman sahasındaki her türlü ürün limanın sorumluluğundadır. Liman işletmeciliği bunu mücbir sebebe dayandırarak ödemiyor. Liman işletmecisinin bir an önce ihracatçının zararını karşılaması gerekiyor. Sonrasında da buradaki faaliyetlerin bir an önce eskiye dönmesini bekliyoruz."

Limanda kimyasal ürünlerle diğer ürünlerin bir arada olmaması gerektiğine işaret eden Kileci "Biz hiçbir şekilde liman sahasına giremeyiz, orası özel bölgedir. Limanda bölgedeki üreticinin ihracat ve ithalat malı vardı. Bölgenin orada ham maddesinden mamul maddesine, halıdan makarnaya, petrokimya ham maddesine kadar pek çok ürünü bulunuyordu." diye konuştu.

Kileci, liman sahasında çok fazla miktarda yükün tutulmasını da eleştirerek, "Limanlar operasyon merkezidir, depolama alanları değildir. Liman sahasında bu kadar yükün stoklanmaması gerekir. Siz liman sahasında ürün stoklarsanız böyle tehlikeler olur. Limanda bu kadar ürün depolanmasaydı ve kimyasallar ayrı yerde tutulsaydı bu kadar konteynere zarar vermezdi." dedi.

İskenderun Limanı'nda yaşanan sorunlar nedeniyle bütün yük trafiğinin Mersin Limanı'na bindiğine dikkati çeken Kileci, Mersin Limanı'nın da bu kadar yükü kaldıramayacağını söyledi.

"ERTELENEN BORÇLARIN TAMIMININ ÖDENMESİ DAHA ZOR OLACAK"

Kileci, üretici, ihracatçıların iş yapamamaları nedeniyle finansman başta olmak üzere önemli sorunlar yaşadıklarını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vergiler, krediler erteleniyor tamam ama bu sefer hepsi üst üste gelecek ve sonuçta bu paraların ödenmesi gerekecek. Bir akde bağlanmış borçların finansman ve destek sağlanarak ödenmesi lazım. Kamuya olan borçları birkaç ay erteleme değil de ödemenin tamamen ileriye atılması lazım. 2, 3 ay ertelemeden sonra bu paranın tamamının ödenmesi daha zor olacak. Bu borçlar gelecek 8-10 aya yayılmalı. Şu anda ihracatçının alacaklı olduğu kamu alacaklarının bir an önce ödenmesi lazım, bunların başında KDV alacakları var. İhracatçının KDV alacağı ödenirse, nefes aldırmış olur. Eximbank da bizi bu süreçte en azında kredilerimizi uzatarak destekleyebilir. Borçlarımızın faizsiz olarak 6 ay-1 yıl ertelenmesi gerekiyor."