İhracı istenen Teğmen Ebru Eroğlu'nun başarıları dikkat çekti

Sözcü'den Tarık Işık'ın haberine göre, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” dedikleri için ordudan ihraç edilmesi istenen beş teğmenden dönem birincisi Ebru Eroğlu’nun, okullarda geçirdiği beş yıl boyunca disiplinden tam not aldığı ortaya çıktı. Bu başarıya ulaşmak için ise yerine getirdiği zorlu şartlar dikkat çekti.

Okulda eğitimlerin %62’si askeri, %38’i ise akademik içerikli derslerden oluşurken, öğrencilerin bu süreçte kazanmaları gereken beceriler ise şu şekilde sıralanıyor:

-Spor, atış ve tatbikatlarda üstün başarı göstermek,

-9 haftalık komando eğitimini başarıyla tamamlamak,

-Başarılı öğrencilere verilen 3 haftalık paraşüt eğitimini almak,

-Silah atışlarında yetenekli olanların keskin nişancılık, dalgıçlık ve kayak gibi ileri eğitimlerden geçmesi,

-Askeri pentatlon, atletizm, kros, hedef bulma, yüzme, tenis, basketbol, voleybol, hentbol, masa tenisi, eskrim, triatlon, tekvando, karate, kick boks ve judo gibi farklı spor branşlarında başarı sağlamak.

SANATSAL VE EĞİTSEL BECERİLER

Öğrenciler ayrıca 12 farklı eğitsel kolda (örneğin resim, bağlama, piyano, yan flüt, ney, satranç, trampet) kendilerini geliştirmek ve bu alanlarda başarı göstermek zorunda.

DİL VE AKADEMİK BAŞARI ŞARTI

Dil eğitiminde İngilizce, Rusça, Arapça, Farsça, Fransızca veya Yunanca dillerinden birinde tam puan almak gerekiyor. Bunun yanında, bilgisayar, elektronik, inşaat, makine mühendisliği, savunma yönetimi, tarih ve uluslararası ilişkiler gibi bölümlerde de başarı sağlamak şart.

HEPSİNİ BAŞARIYLA GEÇİP BİRİNCİ OLDU

Bu kriterlerin tamamında üstün başarı gösteren öğrenciler okul birincisi olabiliyor. Teğmen Ebru Eroğlu da bu şartların tamamını karşılayarak Kara Harp Okulu dönem birincisi unvanını kazandı.