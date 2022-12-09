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İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi personel alacak

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, bünyesinde Doktor Öğretim Üyesi olarak istihdam etmek üzere 1 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 23 Aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 13:15
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İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi personel alacak

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi personel alacak
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Resmi Gazete'de yer alan ilana göre; İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, bünyesinde Doktor Öğretim Üyesi olarak istihdam etmek üzere 1 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 23 Aralık 2022 olarak açıklandı.

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 4-7. maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü'ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacaktır.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile birlikte:

1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi,

2. Nüfus cüzdanı, askerlik belgesi, iki adet fotoğraf,

3. Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 takım dosyayı,

bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Mühendislik Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir.

FAKÜLTE : Mühendislik Fakültesi

AKADEMİK UNVANI : Doktor Öğretim Üyesi

ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI : 1

DUYURU BAŞLAMA TARİHİ : 9 Aralık 2022

SON BAŞVURU TARİHİ : 23 Aralık 2022 (17:30)

ÖZEL KOŞULLAR: Makine Mühendisliği alanında yurtdışında doktora yapmış olmak. Mikro ve nano ölçeklerde ısıl enerji malzemeleri ve yönetimi konularında uluslararası düzeyde bilimsel araştırma yapmış olmak. Bu konularda yurtdışı doktora sonrası çalışma deneyimine sahip olmak. Araştırmalarını uluslararası endeksler tarafından taranan saygın bilimsel dergilerde yayınlamış olmak.

BAŞVURU ADRESİ : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Dekanlığı 06800, Bilkent Ankara

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