İhsaniye İhsan Ören Taşımacılık geçici işçi alacak

İŞKUR'un internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İhsaniye İhsan Ören Taşımacılık, bünyesinde temizlik personeli olmak üzere geçici 2 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 9 Ocak 2023 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
*EN AZ İLKOKUL MEZUNU OLMAK
*IHSANİYE DE İKAMETGAH EDİYOR OLMAK
*T.C. VATANDAŞI OLMAK
*BAŞVURULAR BİZZAT ELDEN YAPILACAKTIR
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
*2 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF
*İKAMETGAH
*ADLİ SİCİL KAYDI
*SAĞLIK RAPORU
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