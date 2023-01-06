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İhsaniye İhsan Ören Taşımacılık geçici işçi alacak

İhsaniye İhsan Ören Taşımacılık, bünyesinde temizlik personeli olarak istihdam etmek üzere geçici 2 işçi alacak. Son başvuru tarihi 9 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 06:57
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İhsaniye İhsan Ören Taşımacılık geçici 2 personel alacak

İhsaniye İhsan Ören Taşımacılık geçici işçi alacak
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İŞKUR'un internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İhsaniye İhsan Ören Taşımacılık, bünyesinde temizlik personeli olmak üzere geçici 2 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 9 Ocak 2023 olarak açıklandı.
 

MÜRACAAT KOŞULLARI
*EN AZ İLKOKUL MEZUNU OLMAK
*IHSANİYE DE İKAMETGAH EDİYOR OLMAK
*T.C. VATANDAŞI OLMAK
*BAŞVURULAR BİZZAT ELDEN YAPILACAKTIR

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
*2 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF
*İKAMETGAH
*ADLİ SİCİL KAYDI
*SAĞLIK RAPORU

 

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