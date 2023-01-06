İhsaniye İhsan Ören Taşımacılık geçici işçi alacak

İŞKUR'un internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İhsaniye İhsan Ören Taşımacılık, bünyesinde temizlik personeli olmak üzere geçici 2 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 9 Ocak 2023 olarak açıklandı.



MÜRACAAT KOŞULLARI

*EN AZ İLKOKUL MEZUNU OLMAK

*IHSANİYE DE İKAMETGAH EDİYOR OLMAK

*T.C. VATANDAŞI OLMAK

*BAŞVURULAR BİZZAT ELDEN YAPILACAKTIR

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

*2 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF

*İKAMETGAH

*ADLİ SİCİL KAYDI

*SAĞLIK RAPORU