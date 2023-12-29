İhtiyaç sahibi hanelere kömür yardımı kararı Resmi Gazete'de

Kaynak: AA
İhtiyaç sahibi hanelere kömür yardımı kararı Resmi Gazete'de
Isınma amacıyla ihtiyaç sahibi hanelere kömür yardımı yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, ihtiyaç sahibi hanelere kömür yardımı yapılacak.

Yardımdan faydalanacak ihtiyaç sahibi haneler il ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca tespit edilecek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın değerlendirmeleri sonucunda onaylanacak.

Hane başı dağıtımı yapılacak kömür miktarları, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıllara ait dağıtım miktarları ve kömürün ısıl değerleri dikkate alınarak belirlenecek.

Dağıtımı yapılan kömürün, amacı dışında kullanıldığının belirlenmesi durumunda yardımdan faydalanan hanelerin hak sahiplikleri vakıflar tarafından yeniden gözden geçirilecek.

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