İhtiyaç sahiplerine 4 milyar lira ödenecek. Bakan açıkladı

Bakan Göktaş, programın başlangıcından bu yana hanelere toplamda 68,3 milyar lira destek sağladıklarını belirtti.

Ayrıca, düzenli olarak sosyal yardımlardan yararlanan hanelerin yanı sıra, herhangi bir dezavantajı olmayan ve düzenli sosyal yardım alamayan haneleri de gelir kriteri üzerinden programa dahil ettiklerini vurguladı.

Bakanlık olarak, gelişen ve değişen hayat koşullarını göz önünde bulundurarak sosyal yardım programlarının etkinliğini artırdıklarını ve toplumun tüm kesimlerine eşit ve adil hizmet prensibiyle ulaştıklarını ifade etti.

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını belirten Göktaş, bu ay 4 milyar lira ödeme yapacaklarını kaydetti.