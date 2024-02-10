İhtiyaç sahiplerine 4 milyar lira ödenecek. Bakan açıkladı

Kaynak: AA
İhtiyaç sahiplerine 4 milyar lira ödenecek. Bakan açıkladı
Türkiye Aile Destek Programı kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu ay ihtiyaç sahibi hanelere 4 milyar lira ödeme yapacaklarını açıkladı.

Bakan Göktaş, programın başlangıcından bu yana hanelere toplamda 68,3 milyar lira destek sağladıklarını belirtti.

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Ayrıca, düzenli olarak sosyal yardımlardan yararlanan hanelerin yanı sıra, herhangi bir dezavantajı olmayan ve düzenli sosyal yardım alamayan haneleri de gelir kriteri üzerinden programa dahil ettiklerini vurguladı.

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Bakanlık olarak, gelişen ve değişen hayat koşullarını göz önünde bulundurarak sosyal yardım programlarının etkinliğini artırdıklarını ve toplumun tüm kesimlerine eşit ve adil hizmet prensibiyle ulaştıklarını ifade etti.

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Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını belirten Göktaş, bu ay 4 milyar lira ödeme yapacaklarını kaydetti.

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