İhtiyaç sahiplerine dağıtılacak kömürleri satan güvenlikçiye tutuklama

Odunpazarı Kaymakamlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılması amacıyla depoya konulan kömürlerin bir süre sonra azaldığı belirlendi. Yapılan incelemede, depo önünde güvenlik görevlisi olarak çalışan Tayfun B.'nin, çuvallar halinde kömürleri sattığı anlaşıldı. Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ihbar üzerine gözaltına aldığı Tayfun B., adliyeye sevk edildi. Tayfun B., işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe 'görevini kötüye kullanma' suçlamasıyla tutuklandı.