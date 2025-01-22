İhtiyaç sahiplerine ücretsiz kuaförlük hizmeti!

Kütahya Belediyesi, sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini ekleyerek anlamlı bir iş birliği protokolüne imza attı. Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ile Kütahya Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Mehmet Çaltı arasında imzalanan protokol kapsamında, şehirdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz berberlik ve kuaförlük hizmeti sunulacak.

Protokol, özellikle evde bakım faaliyetlerine destek olmak amacıyla hayata geçirildi. Bu çerçevede, ihtiyaç sahibi vatandaşlar belirlenerek gönüllü berber ve kuaförler temin edilecek. Hizmetler, hijyen kurallarına uygun şekilde sunulacak.

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, protokolün önemine değinerek, "Bu iş birliği ile hem vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamayı hem de esnafımıza sosyal dayanışma bilinci kazandırmayı amaçlıyoruz. Yaşam Merkezlerimiz ve 67 mahallemizde bu projeyi devam ettireceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın hayatlarına dokunmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Protokol, hem vatandaşlar hem de esnaflar tarafından memnuniyetle karşılandı. Proje kapsamında, Kütahya Belediyesi ile esnaf odası iş birliğiyle şehrin her köşesinde ihtiyaç sahiplerine ulaşılması hedefleniyor.