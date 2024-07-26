İki ahşap ev kül oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
İki ahşap ev kül oldu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde sabaha karşı çıkan yangın, iki katlı ahşap evde başlayarak hemen bitişiğindeki eve sıçradı ve büyük zorluklarla kontrol altına alındı. Yangın sonucu her iki ev de kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 04.30 civarında Arslanbey Mahallesi Beykoz Sokak'ta meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, iki katlı ahşap evde başlayan yangın kısa sürede büyüyerek bitişikteki diğer ahşap eve de sıçradı.

Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kocaeli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangını söndürmek için hemen çalışmalara başladı. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle zorlukla kontrol altına alınabildi. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Yangın nedeniyle iki evde de büyük hasar oluştu ve kullanılamaz hale geldiler. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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