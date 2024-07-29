İki araç birbirine girdi: 7 yaralı

Korkunç kaza, 11.15 civarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Gündüzbey Mahallesi’nde yaşandı.

Alınan bilgiler kapsamında, Şehit Selim Keskinkılıç Caddesi üzerinde sürüş halinde M.S.Ç. idaresindeki 02 AEP 455 plakalı araç ile A.B. hakimiyetindeki 44 AFC 792 plakalı araç birbirine girdi.

Meydana gelen kazada, araçlarda yolcu olarak bulunan A.Ç. , A.N.Ç. , E.H.Ç. , M.Ç. , M.Ç. , L.Ç., ve A.Ç. yaralanırken olay yerine gelen ekipler ilk müdahalelerini yaptıktan sonra yaralıları hastanelere sevk etti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.