İki araç çarpışınca biri alev aldı

İstanbul Çekmeköy’de, Mehmet Akif Mahallesi, Kubilay Caddesi üzerinde gece saat 23.50 sıralarında kontrolden çıkan iki otomobilin çarpışması sonucu ciddi bir kaza meydana geldi. M.K. yönetimindeki 34 MEF 58 plakalı araç ile Y.K. kontrolündeki 34 FV 4460 plakalı Ford marka hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle M.K.’nın kullandığı otomobilin motor kısmı alev aldı. Yangın kısa sürede büyüyerek aracı tamamen sardı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine hızla intikal eden itfaiye ve polis ekipleri, yangını kontrol altına almayı başardı.

Neyse ki kazada ölen ya da yaralanan kimse bulunmazken, her iki araç da kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından polis, kaza ile ilgili detaylı bir inceleme başlattı.