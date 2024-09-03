İki araç çarpışınca biri alev aldı

Kaynak: İHA
İki araç çarpışınca biri alev aldı

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde, kontrolsüz bir şekilde ara sokağa çıkan iki otomobilin çarpışması sonucu bir araç yanmaya başladı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu araçlar kullanılamaz hale geldi.

İstanbul Çekmeköy’de, Mehmet Akif Mahallesi, Kubilay Caddesi üzerinde gece saat 23.50 sıralarında kontrolden çıkan iki otomobilin çarpışması sonucu ciddi bir kaza meydana geldi. M.K. yönetimindeki 34 MEF 58 plakalı araç ile Y.K. kontrolündeki 34 FV 4460 plakalı Ford marka hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle M.K.’nın kullandığı otomobilin motor kısmı alev aldı. Yangın kısa sürede büyüyerek aracı tamamen sardı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine hızla intikal eden itfaiye ve polis ekipleri, yangını kontrol altına almayı başardı.

Neyse ki kazada ölen ya da yaralanan kimse bulunmazken, her iki araç da kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından polis, kaza ile ilgili detaylı bir inceleme başlattı.

Son Haberler
Şişede durduğu gibi durmadı. Alkollü sürücü ölümden döndü
Şişede durduğu gibi durmadı. Alkollü sürücü ölümden döndü
Zaman yolculuğu yaptıran 90'lar temalı bakkal
Zaman yolculuğu yaptıran 90'lar temalı bakkal
Bu da yeni moda hediye: 'Bebeğin ağırlığınca altın'
Bu da yeni moda hediye: 'Bebeğin ağırlığınca altın'
Yer: Adana. Sokakta yürürken öldü
Yer: Adana. Sokakta yürürken öldü
Fatih Erbakan Kasım Gülpınar'la ilgili ilk kez konuştu
Fatih Erbakan Kasım Gülpınar'la ilgili ilk kez konuştu