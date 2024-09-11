İki araç çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, saat 15.10 civarında Muratlı Çevreyolu Müsellim Kavşağı'nda gerçekleşti. İddiaya göre, Ergün S.'nin 59 AJA 241 plakalı panelvan tipi aracı ile Ümit S. yönetimindeki 34 PG 0097 plakalı kapalı kasa kamyon kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle onu iki araç sürücüsü de yaraladı.

Kaza sonrasında ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve polis ekipleri hızla sevk edildi. Yaralılardan Ergün S., olay yerinde ilk müdahalenin ardından ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer sürücü Ümit S. ise, çatışmanın ardından aracında sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu kurtarılan Ümit S., ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay yerine emniyet ekiplerince güvenlik önlemleri alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.