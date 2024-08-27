iki araç çarpıştı: 2'si futbolcu 5 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
iki araç çarpıştı: 2'si futbolcu 5 yaralı

Kastamonu'da meydana gelen kazada 2 otomobilin çarpışması sonucunda 2'si futbolcu 5 kişi yaralandı.

Kaza, Hepkebirler Mahallesi İnönü Caddesi'nde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre Kastamonusporlu futbolcu Yasin Davuş kullandığı otomobil ile Efecan Fahrettin Yanıkoğlu yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Çarpmanın etkisi ile Yasin Davuş'un kullandığı otomobil ters döndü. Kaza sırasında her 2 aracın sürücüsü ile Görkem Akbay, Koray Cebeci ve GMG Kastamonusporlu futbolcu Oğuzhan Doğan yaralandı.

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Kazaya şahit olan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye sevk edildi.

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