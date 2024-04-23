İki askeri helikopter havada çarpıştı. Geçit töreninde 10 ölü

Malezya Kraliyet Donanması'nın kuruluş yıldönümü etkinlikleri için geçit törenine hazırlıklarında facia yaşandı.

Geçit töreni hazırlıkları sırasında, bir düzen halinde gelen helikopterler, tören alanına yaklaştıkları bölümde farklı yönlere açılmaya başladı. İşte bu sırada olanlar oldu.

Provalar Malezya'nın Harek eyaletindeki bir deniz üssünde yapılıyordu. Rotadan çıkan iki helikopter havada birbirleriyle çarpıştı. Helikopterler bir anda yere çakıldı.

Düşen iki helikopterde bulunan 10 askerin hayatını kaybettiği açıklandı.Kaza sırasında çekildiği belirtilen görüntüler ise sosyal medyada yayınlandı.

Görüntülerde Helikopterlerden biri yana doğru yön değiştirerek diğerinin motoruna çarparak ikisinin de düşmesine neden oldu.

Malezya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kaza yerinde bulunan cansız bedenlerin hastaneye götürüldüğü, kimlik belirleme çalışmasının yapıldığı belirtildi.