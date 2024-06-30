İki aslanla yapılan uçak yolculuğu gündem oldu

Kaynak: Haber Merkezi Ramazan Süzen
İki aslanla yapılan uçak yolculuğu gündem oldu

Doğa koruma uzmanı Ivan Carter, Afrika'da 2 aslan ile birlikte yaptığı uçak yolculuğundan görüntüler paylaştı. Sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü ve viral hale geldi.

Doğa koruma uzmanı Ivan Carter, Afrika'da gerçekleştirdiği bir çalışma sırasında 2 aslan ile birlikte yaptığı uçak yolculuğundan unutulmaz anları sosyal medyada paylaştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, doğa koruma konusunda duyarlılık oluşturmayı hedefleyen birçok kişi tarafından takdirle karşılandı. Carter'ın aslanlarla yapılan bu özel yolculuğu, vahşi yaşamın korunması ve insanlarla hayvanlar arasındaki uyumun önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Vahşi hayvanlara bazı durumlarda, sağlık kontrolleri gibi durumlar için profesyoneller tarafından müdahale edilmesi gerekiyor. Bu durumda da iki aslanın kontrolleri için nakilleri yapıldı.

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