İki ayrı fabrikada zehirlenme şüphesi: 31 işçi hastanelik oldu

Pancar ve Yazıbaşı bölgelerindeki bu tesislerde meydana gelen olay, akşam vakti rapor edildi. İlk raporlara göre, bir gıda servis şirketinden yemek alan işçiler, mide rahatsızlıkları ve kusma belirtileri yaşadı. İki tesisten toplamda 31 işçi, ambulanslarla ve şahsi araçlarıyla Torbalı Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Hastaneye ulaşan işçilerden yirmi ikisi, alınan tedavi sonrasında sağlıklarına kavuşarak taburcu edildi, geriye kalan dokuz işçinin ise tedavisi devam etmekte. Yetkililer, yaşanan bu üzücü olayla ilgili derhal bir soruşturma başlattı.