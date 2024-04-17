İki bakanlık hazırladı! Desteği hak eden ‘şanslı’ emekliler belli oldu

Kaynak: Ekonomim
İki bakanlık hazırladı! Desteği hak eden ‘şanslı’ emekliler belli oldu
Yılbaşında yapılan zammı yetersiz bulan ve yerel seçim öncesi maaşlarına zam bekleyen emekliler geçtiğimiz dönem büyük hayal kırıklığı yaşadı. Ekonomi Gazetesi, iktidar yetkililerinin bazı emeklileri kapsayan destek paketi hazırladığını iddia etti.

İktidar, emekli aylıklarında beklenen iyileştirmeyi sağlayamadığı için, en düşük emekli maaşı alan ve başka bir geliri olmayan emeklilere yönelik ihtiyaçlarına göre destek sağlamak amacıyla destek paketi hazırlıyor.

İKİ BAKANLIK ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Canan Sakarya'nın haberine göre Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilerin desteklenmesi için yeni bir çalışma başlattı.

KRİTER BELLİ OLDU

Bu destekler, en düşük emekli maaşı alan ve ikinci bir geliri olmayan emeklilere yönelik olacak.

Destekler, emeklilerin yaşadıkları yer ve öncelikli ihtiyaçlarına göre farklılık gösterecek. Kira, doğalgaz, elektrik, su ve gıda gibi alanlarda destek sağlanabilecek.

Özellikle büyükşehirlerde yaşayan ve evi olmayan emeklilere kira yardımı yapılması gerektiği vurgulanırken, kışın ağır ve uzun olduğu bölgelerde doğalgaz ve elektrik gibi enerji desteği verilebileceği belirtiliyor. Bu destekler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 2024 bütçesinde ayrılan sosyal destek bütçesinden karşılanacak.

Şu an için yasal bir düzenleme ihtiyacı görünmese de, desteklerin emeklilere ulaştırılması için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın koordinasyonu sağlanacak.

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