İki bin kişiyi gözaltına aldılar. Polis acımadı

Hollanda polisi eylem için yol kapatan çevrecilere acımadı. Polis, Lahey'de parlamentoya giden A12 ana yolunun son kısmını kapatarak fosil yakıt kullanımının sonlandırılması için eylem yapan iklim aktivistlerine tazyikli suyla müdahale etti. Yaklaşık 2 bin kişiyi gözaltına aldı. "Extinction Rebellion (Yok Oluş İsyanı)" adlı çevreci grubun organizasyonuyla toplanan binlerce kişi, şehrin girişi olan A12’nin son kısmını kapatarak bağlantı güzergahlarında trafiğin aksamasına neden oldu.