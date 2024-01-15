İki bina da tek kepçe darbesiyle yıkılmıştı. Güvenlik kamerasının açısını değiştirirken diğerine yakalandı

Diyarbakır'da boşaltılan binanın çökme anlarını kaydeden bir iş yerine ait güvenlik kamerasının açısı, yıkım haberinden 2 saat sonra eli fırçalı bir kişi tarafından değiştirildi.