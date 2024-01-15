İki bina da tek kepçe darbesiyle yıkılmıştı. Güvenlik kamerasının açısını değiştirirken diğerine yakalandı

İki bina da tek kepçe darbesiyle yıkılmıştı. Güvenlik kamerasının açısını değiştirirken diğerine yakalandı
Kaynak: DHA
Diyarbakır'da boşaltılan binanın çökme anlarını kaydeden bir iş yerine ait güvenlik kamerasının açısı, yıkım haberinden 2 saat sonra eli fırçalı bir kişi tarafından değiştirildi.
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İki bina da tek kepçe darbesiyle yıkılmıştı. Güvenlik kamerasının açısını değiştirirken diğerine yakalandı 1

Diyarbakır’da, 6 Şubat’taki depremler sonucunda ağır hasar gören ve bu nedenle tahliye edilen Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi’ndeki 8 katlı, 2 bloklu Tunç Apartmanı’nın kontrollü yıkımına başlandı.

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İki bina da tek kepçe darbesiyle yıkılmıştı. Güvenlik kamerasının açısını değiştirirken diğerine yakalandı 2

ÇEVREYİ TOZ BULUTU KAPLADI

13 Ocak’ta, saat 07.52’de, A Blok’un orta kısmındaki duvarlar yıkıldı ve ekskavatör operatörü, kalan bölümleri yıkmak için binaya yaklaştı.

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İki bina da tek kepçe darbesiyle yıkılmıştı. Güvenlik kamerasının açısını değiştirirken diğerine yakalandı 3

Ancak, bu sırada bina çöktü ve çevreyi toz bulutu kapladı.

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İki bina da tek kepçe darbesiyle yıkılmıştı. Güvenlik kamerasının açısını değiştirirken diğerine yakalandı 4

13.08 HABER YAPILDI

B Blok’un yıkımına geçildiğinde, bu blok da çöktü.

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İki bina da tek kepçe darbesiyle yıkılmıştı. Güvenlik kamerasının açısını değiştirirken diğerine yakalandı 5

Binanın çökme anları, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı ve 14 Ocak’ta saat 13.08’de haber yapıldı.

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İki bina da tek kepçe darbesiyle yıkılmıştı. Güvenlik kamerasının açısını değiştirirken diğerine yakalandı 6

2 SAAT SONRA SAPLI FIRÇA İLE AÇIYI DEGİŞTİRDİ

Haber yayınlandıktan 2 saat sonra, saat 15.16’da, kimliği belirsiz bir kişi, binanın çökme anlarını kaydeden güvenlik kamerasının açısını, saplı bir fırça kullanarak değiştirdi.

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İki bina da tek kepçe darbesiyle yıkılmıştı. Güvenlik kamerasının açısını değiştirirken diğerine yakalandı 7

POLİS PEŞİNDE

Güvenlik kamerasının görüntülerinde, bu kişinin dükkanın önüne gelip, yan işletmeden saplı bir fırça alarak kameranın açısını değiştirdiği ve ardından fırçayı bir çocuğa verip uzaklaştığı görüldü.

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İki bina da tek kepçe darbesiyle yıkılmıştı. Güvenlik kamerasının açısını değiştirirken diğerine yakalandı 8

Polis, olayın ardından inceleme başlattı.

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İki bina da tek kepçe darbesiyle yıkılmıştı. Güvenlik kamerasının açısını değiştirirken diğerine yakalandı 9
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İki bina da tek kepçe darbesiyle yıkılmıştı. Güvenlik kamerasının açısını değiştirirken diğerine yakalandı 10
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İki bina da tek kepçe darbesiyle yıkılmıştı. Güvenlik kamerasının açısını değiştirirken diğerine yakalandı 11
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İki bina da tek kepçe darbesiyle yıkılmıştı. Güvenlik kamerasının açısını değiştirirken diğerine yakalandı 12
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İki bina da tek kepçe darbesiyle yıkılmıştı. Güvenlik kamerasının açısını değiştirirken diğerine yakalandı 13
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İki bina da tek kepçe darbesiyle yıkılmıştı. Güvenlik kamerasının açısını değiştirirken diğerine yakalandı 14
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İki bina da tek kepçe darbesiyle yıkılmıştı. Güvenlik kamerasının açısını değiştirirken diğerine yakalandı 15
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İki bina da tek kepçe darbesiyle yıkılmıştı. Güvenlik kamerasının açısını değiştirirken diğerine yakalandı 16
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