İki bina da tek kepçe darbesiyle yıkılmıştı. Güvenlik kamerasının açısını değiştirirken diğerine yakalandı

Diyarbakır’da, 6 Şubat’taki depremler sonucunda ağır hasar gören ve bu nedenle tahliye edilen Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi’ndeki 8 katlı, 2 bloklu Tunç Apartmanı’nın kontrollü yıkımına başlandı.
ÇEVREYİ TOZ BULUTU KAPLADI
13 Ocak’ta, saat 07.52’de, A Blok’un orta kısmındaki duvarlar yıkıldı ve ekskavatör operatörü, kalan bölümleri yıkmak için binaya yaklaştı.
Ancak, bu sırada bina çöktü ve çevreyi toz bulutu kapladı.
13.08 HABER YAPILDI
B Blok’un yıkımına geçildiğinde, bu blok da çöktü.
Binanın çökme anları, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı ve 14 Ocak’ta saat 13.08’de haber yapıldı.
2 SAAT SONRA SAPLI FIRÇA İLE AÇIYI DEGİŞTİRDİ
Haber yayınlandıktan 2 saat sonra, saat 15.16’da, kimliği belirsiz bir kişi, binanın çökme anlarını kaydeden güvenlik kamerasının açısını, saplı bir fırça kullanarak değiştirdi.
POLİS PEŞİNDE
Güvenlik kamerasının görüntülerinde, bu kişinin dükkanın önüne gelip, yan işletmeden saplı bir fırça alarak kameranın açısını değiştirdiği ve ardından fırçayı bir çocuğa verip uzaklaştığı görüldü.
Polis, olayın ardından inceleme başlattı.