İki bölünen araçtan hafif yaralı olarak çıktı

Kaynak: DHA
İki bölünen araçtan hafif yaralı olarak çıktı

Adana'da 17 yaşındaki sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, palmiye ağacına çarparak ikiye bölündü.

Sürücünün de içerisinde bulunduğu otomobilin ön kısmı, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Sürücü, kazadan hafif yaralı kurtuldu.

Kaza, saat 22.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi, Dr. Sadık Ahmet Bulvarı'nda meydana geldi. Selim K. yönetimindeki 01 ACP 425 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu hızla refüjdeki palmiye ağacına çarpıp, ikiye bölündü.

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Sürücünün de içerisinde otomobilin ön kısmı, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazadan hafif yaralı olarak kurtulan ehliyetsiz sürücü Selim K., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

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