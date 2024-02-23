İki cambaz bir ipte oynamaz atasözünün anlamı nedir?

İki cambaz bir ipte oynamaz atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; İki kişinin aynı alanda, aynı konumda veya aynı yeteneklere sahip olması durumunda aynı işi yapmalarının veya aynı mevkide bulunmalarının zor olduğunu ifade etmek için kullanılan bir atasözüdür.

Genellikle rekabet ve çatışma çıkabilecek durumları belirtmek için kullanılırken, iki güçlü ve yetenekli kişinin aynı alanda başarılı olamayacağını, birinin diğerine engel olacağını aktarır.

İKİ CAMBAZ BİR İPTE OYNAMAZ ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"İki cambaz bir ipte oynamaz ya sen istifa edeceksin ya da ben..."