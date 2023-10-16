İki çete daha çökertildi. 153 banka hesabına el konuldu

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Sinop ve İstanbul’da 'Kafes' operasyonları kapsamında 'Uzuner' ve 'Pelit' çetesi olarak bilinen 2 suç örgütü çökertildiğini açıkladı

KAYNAK: AA
İki çete daha çökertildi. 153 banka hesabına el konuldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Sinop ve İstanbul'da 'Kafes operasyonları' kapsamında 'Uzuner' ve 'Pelit Çetesi' olarak bilinen 2 ayrı suç örgütü çökertildi" ifadelerini kullandı.

Ali Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

Aziz milletimin bilmesini isterim ki hangi büyüklükte olursa olsun, ailelerimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, çetelere milletimizin duası ve desteğiyle nefes aldırmayacağız.

UZUNER SUÇ ÖRGÜTÜ: Sinop merkezli, Trabzon ve istanbul olmak üzere ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda şüpheli şahıs yakalandı. çete mensubu tutuklandı. çete mensubuna adli kontrol kararı verildi. Jandarma Genel Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Sinop İl J.K.lığı tarafından Uzuner olarak bilinen, liderliğini Necati Kerim Uzuner’in yaptığı ve 8 suç örgütü yöneticisinin olduğu Organize Suç Örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelileri yakalamak için Sinop, Trabzon ve İstanbul olmak üzere ilimizde şüpheli şahsa eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Vatandaşlarımızı bankaların müşteri hizmetleri numarasına benzer numaralardan aradıkları ve kendilerini müşteri temsilcisi gibi tanıtarak dolandıkları, elde ettiği paraları ise kripto paraya çevirdirdikleri tespit edildi. Operasyonda 40 Milyon Türk Lirası tutarında işlem hacmi olduğu tespit edilen 8 şüpheliye ait toplam 153 banka hesabına mahkeme tarafından el konuldu.

PELİT SUÇ ÖRGÜTÜ:

İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda şüpheli şahıs yakalandı İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca Pelit Çetesi olarak bilinen, liderliğini Rıfat Albayrak’ın yaptığı organize Suç Örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Ormanlık alanlarda kesim yapmak suretiyle açtıkları arazileri usulsüz şekilde düzenlenen belgelerle vatandaşlara satarak, Rüşvet, Nitelikli Dolandırıcılık ve Orman Kanununa Muhalefet suçlarını örgütlü olarak işlediği tespit edilen şüpheli şahsa eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Adli işlemleri devam ediyor. Operasyonlar neticesinde; 15 adet ruhsatsız tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen çok sayıda altın, yüksek miktarda döviz ve para ele geçirildi. Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorumAllah ayağınıza taş değdirmesin. Aziz Milletimizin duaları sizlerle.

ÇETELERİN ÇETELESİNİ TUTUYORUZ. HİÇBİRİ YÜCE TÜRK ADALETİNDEN KAÇAMAYACAK

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