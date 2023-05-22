İki cip kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Isparta’da iki cipin kafa kafaya çarpıştığı kazada Mısır uyruklu Muhammed Sayes (60) hayatını kaybetti, 3’ü Mısırlı, 1’i Çinli, 4 kişi de yaralandı.

İki cip kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, saat 14.00 sıralarında Gelendost ilçesi Akmescit mevkisinde meydana geldi. Çin uyruklu Chen Yougın (40) yönetimindeki 33 ANT 738 plakalı ciple Mısır uyruklu Muhamet Hamadua (40) yönetimindeki 48 JD 663 plakalı cip kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, 48 JD 663 plakalı cipteki Mısır vatandaşı Muhammed Sayes'in hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü Muhamet Hamadua ile aynı ülke vatandaşı Ahmet Rahmud (59)ve Farez Mahmud (64) ile diğer aracın sürücüsü Chen Yougın yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Yalvaç ve Eğirdir'deki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Muhammed Sayes'in cenazesi ise Gelendost Devlet Hastanesi’nin morguna kondu.

Bu arada kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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(Kaynak: DHA)

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