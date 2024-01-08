İki çocuğun ölümünde asli kusurlu bulunan iki belediyeye soruşturma

Kaynak: Haber Merkezi
İki çocuğun ölümünde asli kusurlu bulunan iki belediyeye soruşturma
Tekirdağ’da, 25 Haziran 2021 tarihinde sele kapılan iki çocuğun ölümüne yönelik ilişkin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Ergene Belediyesinin asli kusurlu bulunmasının ardından 6 kişi hakkında soruşturma açıldı.

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde 25 Haziran 2021’de sele kapılan 13 yaşındaki Mustafa Aslan ve 9 yaşındaki Burak Önder’in ölümüne ilişkin, aralarında Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'in de bulunduğu 6 kişi hakkında, İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma istendi. Bakanlık, söz konusu 6 kişi hakkında soruşturma izni verdi.

Ergene ilçesinde, 25 Haziran 2021 tarihinde bölgede oyun oynayan Burak Önder, kardeşi Barış Önder ve arkadaşları Mustafa Aslan, derenin taşması sonucunda sele kapılmıştı. 500 metre sürüklenen çocuklardan, Barış Önder çevredeki yurttaşlar tarafından kurtarılmış fakat Burak Önder ve Mustafa Aslan yaşamını yitirmişti.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, bilirkişi heyeti olay yerinde inceleme yapmış ve bunun sonucunda Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Ergene Belediyesi asli kusurlu bulunmuştu.

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