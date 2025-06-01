İki çocuk babasının sır ölümü! Kapı açılmadı, balkondan giren komşusu buldu

Düzenleme: Kaynak: İHA

Sakarya Akyazı’da komşusu Nadir Utku'dan bir süredir haber alamayan komşusu, endişelenerek evine gitti. Kapının açılmaması üzerine balkondan içeri giren komşu, Utku'yu yerde hareketsiz yatarken buldu.

Ömercikler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Nadir Utku'dan bir süredir haber alamayan komşusu, endişelenerek evine gitti. Kapının açılmaması üzerine balkondan içeri giren komşu, Utku'yu yerde hareketsiz yatarken buldu.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen sağlık ekipleri, Utku'ya uzun süre kalp masajı uygulamasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Utku'nun kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsi sonrasında netlik kazanacak. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

İki çocuk babasının sır ölümü! Kapı açılmadı, balkondan giren komşusu buldu

İki çocuk babasının sır ölümü! Kapı açılmadı, balkondan giren komşusu buldu

İki çocuk babasının sır ölümü! Kapı açılmadı, balkondan giren komşusu buldu

İki çocuk babasının sır ölümü! Kapı açılmadı, balkondan giren komşusu buldu

İki çocuk babasının sır ölümü! Kapı açılmadı, balkondan giren komşusu buldu

Son Haberler
Yeni Yol Partisi'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu
Yeni Yol Partisi'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu
Konteynerler kül oldu! : Gaziosmanpaşa’da panik anları
Konteynerler kül oldu! : Gaziosmanpaşa’da panik anları
Ukrayna, barış görüşmeleri öncesi stratejik noktaları vurdu
Ukrayna, barış görüşmeleri öncesi stratejik noktaları vurdu
Ümit Milli Futbol Takımı aday kadrosunda oyuncu değişikliği
Ümit Milli Futbol Takımı aday kadrosunda oyuncu değişikliği
Manchester United’a Brezilyalı golcüyü açıkladı
Manchester United’a Brezilyalı golcüyü açıkladı