İki dağcıdan dört gündür haber alınamıyor

İtalya’nın Abruzzo bölgesindeki Gran Sasso dağlarında Cristian Gualdi (48) ve Luca Perazzini (42) isimli iki İtalyan dağcı dört gündür kayıp. İkili, Valle dell’Inferno bölgesinde bir kar kanalında sıkışmış durumda. Rai News’un haberine göre, dağcılardan biri yaralı ve kötüleşen hava koşulları nedeniyle kurtarma çalışmaları büyük zorluklarla karşılaşıyor.

Dağcılara ulaşmaya çalışan 11 kişilik kurtarma ekibi, sert rüzgârlar ve yoğun kar yağışı nedeniyle 2.100 metre yükseklikteki bir dağ sığınağında mahsur kaldı. Rüzgârın saatte 100 kilometre hızla estiği bölgede sıcaklıklar -5 dereceye kadar düşerken, yoğun kar yağışı aralıksız devam ediyor. Kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaşmak için kullandığı teleferik de devre dışı kaldı.

AİLELERİN ENDİŞELİ BEKLEYİŞİ

Kayıp dağcıların aileleri, Abruzzo’da kurtarma çalışmalarıyla ilgili haber bekliyor. Santarcangelo di Romagna Belediye Başkanı Filippo Sacchetti, yaşananları “topluluğumuz için çok endişe verici saatler” olarak nitelendirdi. Aileler, umutlarını korumaya çalışırken, kurtarma ekipleri yeni bir girişim için havanın düzelmesini bekliyor.

KURTARMA ÇALIŞMALARI ZAMANLA YARIŞIYOR

Gran Sasso’nun 2.700 metre yüksekliklerindeki sert koşullar, kurtarma ekipleri için büyük bir meydan okuma yaratıyor. Uzmanlar, her geçen saatin dağcıların hayatta kalma şansını azalttığını belirtiyor. Rüzgârın hafiflediği kısa bir anda kurtarma ekibi teleferikle vadiden aşağı inmeyi başardı, ancak yeni bir operasyon ancak daha uygun hava koşulları sağlandığında gerçekleştirilebilecek.