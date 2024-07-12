İki defa ‘Dur’ ihtarına uymayan sürücüye ceza kesildi

Kaynak: İHA
İki defa ‘Dur’ ihtarına uymayan sürücüye ceza kesildi

Antalya’da alkollü olduğu öğrenilen bir sürücü polisin ‘Dur’ ihtarına 2 defa uymadı. Yakalanan sürücüye 47 bin lira ceza verildi.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Kural tanımayan sürücüye 47 bin TL ceza yazılarak, aracı trafikten men edildi.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde kontrol noktasında ‘Dur’ ihtarına uymayan sürücüyü yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. İlçe girişinde başlayan kovalamaca Gazi Mahallesi Fahri Leylek Caddesi’nde son buldu.

Polis ekipleri 0.65 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye "dur" ihtarına uymamak, alkollü araç kullanmak gibi farklı ihlallerden toplam 47 bin lira para cezası verdi. Öte yandan sürücünün ehliyetine 5 yıl süreyle el kondu.

Ceza yazılan araç trafikten men edilerek, çekici yardımıyla otoparka çekildi.

aw245491-01.jpg

aw245491-02.jpg

aw245491-03.jpg

Son Haberler
3 ilde dolandırıcılık operasyonu Yerel Haberler
3 ilde dolandırıcılık operasyonu
Cihat Yaycı Zürafa Adası'nın kime ait olduğunu açıkladı. 'Dışişleri yine susacak mı' Gündem
Cihat Yaycı Zürafa Adası'nın kime ait olduğunu açıkladı. 'Dışişleri yine susacak mı'
Tekirdağ'da kaza. 1 ağır yaralı Yerel Haberler
Tekirdağ'da kaza. 1 ağır yaralı
Kontrolden çıkan otomobil 7 araç ile markete çarptı Yerel Haberler
Kontrolden çıkan otomobil 7 araç ile markete çarptı
Ünlü futbolcu sevgilisini denizde öpücüklere boğdu Spor
Ünlü futbolcu sevgilisini denizde öpücüklere boğdu
Gaziantep'te fuhuş operasyonu: 7 tutuklama Gündem
Gaziantep'te fuhuş operasyonu: 7 tutuklama
Cenk Tosun Büyükekşi'ye selam vermedi. Fenerbahçe kaptı Spor
Cenk Tosun Büyükekşi'ye selam vermedi. Fenerbahçe kaptı