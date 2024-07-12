İki defa ‘Dur’ ihtarına uymayan sürücüye ceza kesildi

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Kural tanımayan sürücüye 47 bin TL ceza yazılarak, aracı trafikten men edildi.
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde kontrol noktasında ‘Dur’ ihtarına uymayan sürücüyü yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. İlçe girişinde başlayan kovalamaca Gazi Mahallesi Fahri Leylek Caddesi’nde son buldu.
Polis ekipleri 0.65 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye "dur" ihtarına uymamak, alkollü araç kullanmak gibi farklı ihlallerden toplam 47 bin lira para cezası verdi. Öte yandan sürücünün ehliyetine 5 yıl süreyle el kondu.
Ceza yazılan araç trafikten men edilerek, çekici yardımıyla otoparka çekildi.