İki dinle bir söyle atasözünün anlamı nedir?

Kaynak: Haber Merkezi
İki dinle bir söyle atasözünün anlamı nedir?
İki dinle bir söyle atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

İki dinle bir söyle atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Söz söylemek sanıldığı kadar önemli bir şey değildir.

Bir kişide dinlemek için iki organ, konuşmak için bir organ bulunur. Kişi işitme organı olan kulaklarından suvarılmaktadır.

Dinlemesini bilen kişi birçok kimsenin bilgi ve deneyimini kısa yoldan öğrenmiş olacaktır. Bu sebepten dinlemek söz söylemekten önde gelmektedir.

İKİ DİNLE BİR SÖYLE ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"İki dinle bir söyle, boş yere konuşmamak en iyisi."

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