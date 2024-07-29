İki fabrika birden yanıyor. Dumanlar gökyüzünü kapladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
İki fabrika birden yanıyor. Dumanlar gökyüzünü kapladı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yer alan 2 fabrikada yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrika çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayrabolu ilçesinde bulunan Hayrabolu Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yan taraftaki fabrikaya da sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için müdahalelerine devam ediyor.

İddiaya göre kimya fabrikasında çıkan yangın, akşam üzeri saatlerinde başlayarak rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tüm fabrikayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler başka bir fabrikaya da sıçrarken yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

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