İki firari jandarmanın düzenlediği baskınla yakalandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
İki firari jandarmanın düzenlediği baskınla yakalandı

Bursa polisi, hapis cezası ile aranan iki firariyi saklandıkları yerde düzenlediği operasyonla yakaladı. Zanlılardan birinin cinsel istismar suçundan 14 yıl 7 ay, diğer firarinin ise 4 yıl 2 ay hapis cezası ile arandığı öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, "cinsel istismar" suçundan hakkında kesinleşmiş 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan ve 3 yıldır aranan Onur Dökmen'in Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve 2,5 yıldır aranan Gürkan Yazıcıoğlu'nun ise Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi'ndeki evlerde saklandıklarını tespit etti.

İki firari jandarmanın düzenlediği baskınla yakalandı

Firari hükümlüler, saklandıkları evlere yapılan baskınlarla yakalandı. Operasyon anları, polis kamerasına da yansıdı. Emniyetteki ifadelerinde, yakalanacaklarını düşünmediklerini söyleyen firari hükümlüler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

İki firari jandarmanın düzenlediği baskınla yakalandı

İki firari jandarmanın düzenlediği baskınla yakalandı

İki firari jandarmanın düzenlediği baskınla yakalandı

İki firari jandarmanın düzenlediği baskınla yakalandı

İki firari jandarmanın düzenlediği baskınla yakalandı

Son Haberler
Tekirdağ'da şahıs adliyeden firar etti
Tekirdağ'da şahıs adliyeden firar etti
Bolu'daki o görüntülere Şahan Gökbakar ateş püskürdü: Siz İnsan mısınız?
Bolu'daki o görüntülere Şahan Gökbakar ateş püskürdü: Siz İnsan mısınız?
Lebron James 40 yaşında NBA tarihine geçti
Lebron James 40 yaşında NBA tarihine geçti
'Ölüm oteli'nde kahreden kurtuluş! Yapmaması gerekeni yaptı, ailesini perişan etti
'Ölüm oteli'nde kahreden kurtuluş! Yapmaması gerekeni yaptı, ailesini perişan etti
Borussia Dortmund’da Nuri Şahin dönemi sona erdi
Borussia Dortmund’da Nuri Şahin dönemi sona erdi