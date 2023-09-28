İki genç doktor intihar etti

Türk Tabipler Birliği (TTB), Adana ve Adıyaman’da iki doktorun intihar ettiğini duyurdu. Duyuruda ‘ekonomik kriz, güvencesizlik, yoğun ve güvensiz çalışma koşulları, idare baskısı ve sağlıkta şiddete dikkat çekildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
İki genç doktor intihar etti

Editör: Bengü Zorlu

Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği’nde asistan hekim olarak görev yapan Dr. Rümeysa Keleş ile Adıyaman Toplum Sağlığı Merkezi’nde pratisyen hekim olarak görev yapan Dr. Eren Özkara, kendi yaşamlarına son verdi.

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Türk Tabipleri Birliği (TTB), iki genç doktorun ölümüne ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Bugün iki genç meslektaşımızın yaşamlarına son verdiğini öğrendik. Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği’nde asistan hekim olarak görev yapan Dr. Rümeysa Keleş’i ve Adıyaman Toplum Sağlığı Merkezi’nde pratisyen hekim olarak görev yapan Dr. Eren Özkara‘yı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz.

“SAĞLIK ORTAMININ KISKACA ALINMASINI KABUL ETMİYORUZ”

Kaybettiğimiz meslektaşlarımızın ailelerine, yakınlarına ve sağlık camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Hekimlik mesleğinin ve sağlık ortamının ekonomik kriz, güvencesizlik, yoğun ve güvensiz çalışma koşulları, idare baskısı, sağlıkta şiddet gibi birçok nedenle kıskaca alınmasını kabul etmiyoruz! Yaşamak ve yaşatmak için, emeğimizin hakkı için tüm meslektaşlarımızı mücadeleye çağırıyoruz!”

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