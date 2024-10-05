İki genç kızı katleden Semih Çelik'in videosu ortaya çıktı. İkbal'i öldürme planı yapmış

Türkiye dün yaşanan vahşeyi konuşuyor. 19 yaşındaki Semih Çelik adlı şahıs,. Fatih'te İkbal Uzuner'i Eyüpsultan'da Ayşenur Halil'i feci bir şekilde katletti. Çelik'in psikolojik sorunlar yaşadığı ve daha önce tedavi gördüğü öğrenilmişti.

Yapılan incelemeler sonucunda 1 yıl içinde Eyüpsultan Devlet Hastanesi, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerinde toplam 5 tane hastane kaydının olduğu belirlendi. Semih Çelik hakkında iki kere kayıp başvurusu gerçekleştirildiği ve bir kez de intihara teşebbüsten kaydı olduğu tespit edildi.

BİR SENE ÖNCE ÇEKTİĞİ VİDEO

EKOL TV’den alınan videoya göre Kılıç, 1 sene önce İkbal Uzuner'i öldürmek için bir plan yaptı fakat başarılı olamadı.

"BU HAYATTAN ÇIKARKEN CAN ALMAK İSTİYORUM"

İkbal Uzuner'i öldürdükten sonra intihar eden Semih Çelik, çektiği videoda şunları söyledi,

İkbal seninle özel olarak vedalaşmak istedim. Sonunda ölüyorum. Benim yüzümden yaşamış oldukların için özür dilerim. Ama benim için güzeldi her şey. Bundan sonra korkmana endişe etmene gerek kalmayacak.

Umarım normal bir yaşam yaşayıp güzel ölürsün. Ama sana söylemem gereken bir şey var. Dün beni gördüğün gün seni öldürmeye gelmiştim. Bu hayattan çıkarken can almak istiyorum. Bu insanın sen olmasını istiyorum. Bu insanın sen olması daha değerliydi.

Bekledim apartmanın altında seni bekledim. Takip ettim saatlerce. Normal bir gün olsaydı ölmüş olacaktın. Tanrı o kadar yardım etti ki.

"SENİ ÖLDÜRÜRSEM DİĞER TARAFTA PEŞİMİ BIRAKMAYACAKSIN"

İyi ki olmadı böyle bir şey. Ve vazgeçtim. Seni öldürürsem diğer tarafta peşimi bırakmayacaksın. Diğer tarafta canlı bir insan olarak peşimi bırakmayacaksın. O yüzden tek başıma gideceğim.