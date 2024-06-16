İki grubun silahlı kavgasında kan aktı

Kaynak: İHA
İki grubun silahlı kavgasında kan aktı

Malatya'da aralarında husumet bulunduğu iddia edilen 2 grubun sokak ortasında çatıştı. Olayda 3 kişi yaralanırken, yaralananlardan ikisinin olay yerinden geçen vatandaşlar olduğu öğrenildi.

Silahlı kavga öğle saatlerinde Battalgazi ilçesine bağlı Hanımınçiftliği Mahallesi Şükrü Zincirkıran Caddesi üzerinde yaşandı.

aw229354-02.jpgAralarında geçmişten kalma husumet bulunan G.Ö., F.A., H.P., A.U., S.Ö., B.Ö. ve Y.A. isimli şahıslar arasında çıkan tartışma kavgaya döndü.

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Silahların çekildiği kavgada iki taraf birbirine ateş açtı. Yaşanan olayda çatışan grup arasında bulunan Y.A. ile olay yerinden geçen A.M.K. ve M.A.D. açılan ateşte saçmaların isabet etmesiyle yaralandı.

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Olay sonrası yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi yönlendirilirken silahlı saldırıya karışan tüm şüpheliler kısa sürede saldırı sırasında kullandıkları silahları ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Saldırıda yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye sevk edilirken sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Karşılıklı silahların çekildiğini kavga sonrası olay yeri inceleme ekipleri bölgede delil çalışması yaparken kavga ile ilgili inceleme başlatıldı.

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