İki grubun silahlı kavgasında kan aktı

Silahlı kavga öğle saatlerinde Battalgazi ilçesine bağlı Hanımınçiftliği Mahallesi Şükrü Zincirkıran Caddesi üzerinde yaşandı.

Aralarında geçmişten kalma husumet bulunan G.Ö., F.A., H.P., A.U., S.Ö., B.Ö. ve Y.A. isimli şahıslar arasında çıkan tartışma kavgaya döndü.

Silahların çekildiği kavgada iki taraf birbirine ateş açtı. Yaşanan olayda çatışan grup arasında bulunan Y.A. ile olay yerinden geçen A.M.K. ve M.A.D. açılan ateşte saçmaların isabet etmesiyle yaralandı.

Olay sonrası yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi yönlendirilirken silahlı saldırıya karışan tüm şüpheliler kısa sürede saldırı sırasında kullandıkları silahları ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Saldırıda yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye sevk edilirken sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Karşılıklı silahların çekildiğini kavga sonrası olay yeri inceleme ekipleri bölgede delil çalışması yaparken kavga ile ilgili inceleme başlatıldı.