İki grup arasında bıçaklı satırlı kavga

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Sümer Mahallesi'nde çocukların kavgasına aileler de dahil oldu. İki grup arasında sokaktaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

İki grup arasında bıçaklı satırlı kavga

(DHA) Kavgada taraflardan biri bıçakla karşı taraf saldırırken, karşı gruptan bir kişi de evine çıkıp getirdiği zırh adı verilen satırı rastgele savurdu.

Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar ayrıldı.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilirken taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.

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MOTOSİKLETİYLE İLGİLENİRKEN YANINA GELEN KİŞİLER TARTIŞMA ÇIKARDI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, önce bir kişinin motosikletiyle uğraştığı sırada yanına birkaç kişinin gelerek tartışmaya başladıkları ve ardından kavgaya tutuştukları görülüyor.

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