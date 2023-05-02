(DHA) Kavgada taraflardan biri bıçakla karşı taraf saldırırken, karşı gruptan bir kişi de evine çıkıp getirdiği zırh adı verilen satırı rastgele savurdu.

Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar ayrıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilirken taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.

MOTOSİKLETİYLE İLGİLENİRKEN YANINA GELEN KİŞİLER TARTIŞMA ÇIKARDI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, önce bir kişinin motosikletiyle uğraştığı sırada yanına birkaç kişinin gelerek tartışmaya başladıkları ve ardından kavgaya tutuştukları görülüyor.