İki gündür kayıptı, cesedi barajda bulundu

Olay, saat 18.30 sularında Babasultan Mahallesinde bulunan sulama barajında gerçekleşti. İki gündür kayıp olduğu bildirilen 30 yaşındaki Emrah Ulucan'ı arama ekipleri, Ulucan'ın telefon sinyalinin Babasultan Barajı çevresinden geldiğini belirledi. Baraja gelen Jandarma ekipleri baraj etrafında incele yaparken, baraj kapaklarının bulunduğu su dolu alanda cansız bedeni fark etti. Dalgıç polisler , gencin cansız bedenini sudan çıkartarak kimliğini belirledi.

Haberi alan gencin yakınları ise olay yerine akın ederek gözyaşı döktü. Gencin ölmeden 2 gün önce ticari taksiyle baraj kenarına gelerek indiği belirlendi.