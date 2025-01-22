İki haftadır izleri sürülüyordu... PKK'ya 43 ilde dev operasyon!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Gürz-39” ve “Gürz-40” operasyonlarında 240 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama göre, “Gürz-39” ve “Gürz-40” operasyonlarında ruhsatsız tabancalar, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Yerlikaya’nın paylaşımı şöyle:

''43 ilde PKK/KCK’ya yönelik emniyetimiz ve jandarmamız tarafından son 2 haftadır devam eden "Gürz-39" ve "Gürz-40" operasyonlarımızda; 240 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı.