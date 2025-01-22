İki haftadır izleri sürülüyordu... PKK'ya 43 ilde dev operasyon!

Düzenleme: Kaynak: ANKA
İki haftadır izleri sürülüyordu... PKK'ya 43 ilde dev operasyon!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 2 haftadır devam eden “Gürz-39” ve “Gürz-40” operasyonlarında 240 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Gürz-39” ve “Gürz-40” operasyonlarında 240 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama göre, “Gürz-39” ve “Gürz-40” operasyonlarında ruhsatsız tabancalar, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Yerlikaya’nın paylaşımı şöyle:

''43 ilde PKK/KCK’ya yönelik emniyetimiz ve jandarmamız tarafından son 2 haftadır devam eden "Gürz-39" ve "Gürz-40" operasyonlarımızda; 240 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarınca; Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bolu, Burdur, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muş, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat, Afyonkarahisar, Ağrı, Bursa, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Manisa, Muğla, Osmaniye ve Ordu’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri, terör örgütünün gençlik ve ideolojik yapılanmaları içerisinde bulundukları, örgüte finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi. Ayrıca operasyonlarda; haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı.

Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.''

İki haftadır izleri sürülüyordu... PKK'ya 43 ilde dev operasyon!

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