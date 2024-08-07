İki hakem gözaltına alındı

Sadece Polonya 1. Ligi düzeyinde değil aynı zamanda uluslararası arenada da büyük bir deneyime sahip profesyonel Polonyalı hakemler Bartosz F. ve Tomasz M., Şampiyonlar Ligi ön elemelerinin üçüncü turunda Dynamo Kiev - Rangers FC maçından birkaç saat önce gözaltına alındı. Maçta Bartosz F.'nin VAR hakemi, Tomasz M.'nin ise yardımcı hakemlik yapacaktı.

Her iki hakeminde da kanında tespit edilen alkol seviyesinin kabul edilen seviyenin çok üzerinde olduğu açıklandı.

Polonya merkezli haber kuruluşu sport.tvp.pl web sitesinde yayınlanan habere göre Polonya Hakemler Kurulu Bartosz F. ve Tomasz M. adlı hakemler hakkındaki suçlamaların doğrulanması halinde çok ağır sonuçlarla karşı karşıya kalacaklarını açıkladı.