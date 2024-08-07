İki hakem gözaltına alındı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İki hakem gözaltına alındı

Polonya Futbol Federasyonu Hakem Kurulu, VAR'ı çalıştıracakları Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına 24 saatten az bir süre kala iki Polonyalı hakemin gözaltına alındığına ilişkin bir açıklama yaptı.

Sadece Polonya 1. Ligi düzeyinde değil aynı zamanda uluslararası arenada da büyük bir deneyime sahip profesyonel Polonyalı hakemler Bartosz F. ve Tomasz M., Şampiyonlar Ligi ön elemelerinin üçüncü turunda Dynamo Kiev - Rangers FC maçından birkaç saat önce gözaltına alındı. Maçta Bartosz F.'nin VAR hakemi, Tomasz M.'nin ise yardımcı hakemlik yapacaktı.

Her iki hakeminde da kanında tespit edilen alkol seviyesinin kabul edilen seviyenin çok üzerinde olduğu açıklandı.

Polonya merkezli haber kuruluşu sport.tvp.pl web sitesinde yayınlanan habere göre Polonya Hakemler Kurulu Bartosz F. ve Tomasz M. adlı hakemler hakkındaki suçlamaların doğrulanması halinde çok ağır sonuçlarla karşı karşıya kalacaklarını açıkladı.

z31207081ihbartosz-f-tomasz-m.jpg

Son Haberler
Alperen başaramadı Spor
Alperen başaramadı
Ev satışında bir taş ile iki kuş! 15 Eylül'de devreye girecek Ekonomi
Ev satışında bir taş ile iki kuş! 15 Eylül'de devreye girecek
Kayserispor'un adı değişti Spor
Kayserispor'un adı değişti
Kastamonu Kalesi’ne çelik örtüleme Kültür Sanat
Kastamonu Kalesi’ne çelik örtüleme
Hacıosmanoğlu'dan flaş Montella açıklaması: Hakan Çalhanoğlu beni aradı Spor
Hacıosmanoğlu'dan flaş Montella açıklaması: Hakan Çalhanoğlu beni aradı
Son dakika.. Tatil süreleri kısaltılacak mı? MEB'ten açıklama geldi Gündem
Son dakika.. Tatil süreleri kısaltılacak mı? MEB'ten açıklama geldi
ABD Savunma Bakanından açıklama. Irak'taki Amerikan üssüne saldırmışlardı Dünya
ABD Savunma Bakanından açıklama. Irak'taki Amerikan üssüne saldırmışlardı