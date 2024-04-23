İki helikopter çarpıştı 10 ölü

Kaynak: Haber Merkezi
İki helikopter çarpıştı 10 ölü
Malezya'nın 90. Deniz Kuvvetleri Günü kutlamaları için yapılan uçuş eğitimi sırasında iki helikopterin çarpışması sonucunda 10 kişi fena şekilde öldü.

Malezya Kraliyet Donanması geçit töreni provası sırasında iki helikopterin havada çarpışması sonucu on kişi hayatını kaybetti.

Olay Malezya donanmasının başkenti Kuala Lumpur'un 160 km kuzeybatısında bulunan Lumut Üssünde, yerel saatle sabah 9.30 sularında meydana geldi.

Kazada yedi mürettebatı bulunan bir AW139 tipi deniz operasyon helikopteri ile üç mürettebatı bulunan Fennec helikopteri çarpıştı. Donanmadan yapılan açıklamada "Tüm kurbanların olay yerinde öldüğü doğrulandı ve kimlik belirleme işlemi için Lumut Üssü Ordu Hastanesi'ne gönderildi" denildi.

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"OLAYIN NEDENİNİ BELİRLEMEK ÜZERE SORUŞTURMA KURULU OLUŞTURACAĞIZ"

Helikopterler Cumartesi günü yapılacak olan Malezya'nın 90. Deniz Kuvvetleri Günü kutlamaları için yapılan uçuş eğitimi sırasında düştü. Yerel medya, AW139'un deniz üssündeki bir spor kompleksine, Fennec'in ise yakındaki bir yüzme havuzuna düştüğünü bildirdi.

Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin, kazada ölen ve hepsi 40 yaşın altında olan mürettebatın kimliklerini doğrulama çalışmalarının sürdüğünü ve olayın neden meydana geldiğini aydınlatmak adına bir soruşturma kurulu kurulacağını belirtti.

Malezya Başbakanı Anwar İbrahim, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda "Ulusumuz, bugün Lumut Üssü'nde iki helikopterin düşmesiyle meydana gelen yürek burkan ve ruhları sızlatan trajedinin yasını tutuyor" ifadelerine yer verdi.

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